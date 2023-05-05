В омском Городском саду начали второй этап благоустройства за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пресс-центр администрации Омска сообщает, что сейчас проводится второй этап работ по благоустройству Городского сада. Он находится в границах ул. Броз Тито — пр. К. Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина.
Благоустройством занимается компания-подрядчик ООО «Сибдор». На работы уйдет 35 млн рублей. Сейчас на территории Городского сада установили паспорт объекта и камеру видеонаблюдения, а также уже разобрали бортовые камни вдоль проезда у здания ТЮЗа и улицы Чкалова, выполнили демонтаж старых покрытий из плитки.
«В рамках первой очереди в прошлом году было выполнено устройство тротуарной плитки и гранитного бордюра по проспекту К. Маркса от сквера имени Борцов Революции до улицы Короленко, установлены малые архитектурные формы — лавки, вазоны, урны, а также создана клумба», — уточнил заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.
В данный момент подрядчику предстоит прокладка системы ливневой канализации. Отметим, что работы должны завершить к 1 августа.