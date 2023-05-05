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В омском Городском саду начали второй этап благоустройства за 35 млн рублей

5 мая 2023, 12:10
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
Все работы должны завершить к 1 августа.

Пресс-центр администрации Омска сообщает, что сейчас проводится второй этап работ по благоустройству Городского сада. Он находится в границах ул. Броз Тито — пр. К. Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина.

Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Благоустройством занимается компания-подрядчик ООО «Сибдор». На работы уйдет 35 млн рублей. Сейчас на территории Городского сада установили паспорт объекта и камеру видеонаблюдения, а также уже разобрали бортовые камни вдоль проезда у здания ТЮЗа и улицы Чкалова, выполнили демонтаж старых покрытий из плитки.

«В рамках первой очереди в прошлом году было выполнено устройство тротуарной плитки и гранитного бордюра по проспекту К. Маркса от сквера имени Борцов Революции до улицы Короленко, установлены малые архитектурные формы — лавки, вазоны, урны, а также создана клумба», — уточнил заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

В данный момент подрядчику предстоит прокладка системы ливневой канализации. Отметим, что работы должны завершить к 1 августа.

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#Ксения Карагодина#Благоустройство#Благоустройство города#Городской сад#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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