В омском Городском саду начали второй этап благоустройства за 35 млн рублей

Благоустройством занимается компания-подрядчик ООО «Сибдор». На работы уйдет 35 млн рублей. Сейчас на территории Городского сада установили паспорт объекта и камеру видеонаблюдения, а также уже разобрали бортовые камни вдоль проезда у здания ТЮЗа и улицы Чкалова, выполнили демонтаж старых покрытий из плитки.