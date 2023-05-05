В Омске в субботу автобусы изменят свой маршрут из-за репетиции парада Победы

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В субботу, 6 мая, с 19:30 до 24:00 часть городских автобусов поедут по измененному маршруту в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.
Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы, начиная с 20:00.
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Соборной площади с 20:00 до 24:00. Сам же парад традиционно состоится в День Победы, 9 мая.