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В Омске в субботу автобусы изменят свой маршрут из-за репетиции парада Победы

5 мая 2023, 08:19
Фото: Город55
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Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы.

В субботу, 6 мая, с 19:30 до 24:00 часть городских автобусов поедут по измененному маршруту в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.

Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы, начиная с 20:00. 

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Соборной площади с 20:00 до 24:00. Сам же парад традиционно состоится в День Победы, 9 мая.

В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
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#Евгений Игишев#Парад#Парад Победы#Репетиция#Схема движения#Автобус#Троллейбус#Общество#Город#Омская область#Омск
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