В Омске в копченой рыбе нашли бактерию, вызывающую пневмонию

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Лещ холодного копчения попал на исследование к работникам «Омского референтного центра Россельхознадзора». Специалисты проверили образцы неразделенной рыбы на наличие в ней личинок паразитов. Оказалось, что в ней содержался золотистый стафилококк.
Согласно открытым данным интернет-источников, он может вызвать инфекции кожи, пневмонию, эндокардит и остеомиелит. Инфекция может проявляться по-разному в зависимости от пораженного органа.
«Протоколы испытаний переданы в Управление Россельхознадзора по Омской области для принятия соответствующих мер. Результаты также внесены в единую автоматизированную систему „Веста“», — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Правонарушителю, который изготавливал рыбу с золотистым стафилококком, выдано предостережение. Предприятие должно устранить причины появления бактерии. Россельхознадзор взял этот вопрос под свой контроль, действие декларации о соответствии продукции приостановлено.
Ранее Город55 о бывших супругах, которые поставляли в детские садики и больницу опасную молочную продукцию. На их складе правоохранители и сотрудники Россельхознадзора обнаружили и изъяли больше 2,8 тонн некачественной молочки.