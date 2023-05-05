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В Омске в копченой рыбе нашли бактерию, вызывающую пневмонию

5 мая 2023, 06:47
Фото: Город55
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Изготовитель обязан решить проблему с опасной продукцией.

Лещ холодного копчения попал на исследование к работникам «Омского референтного центра Россельхознадзора». Специалисты проверили образцы неразделенной рыбы на наличие в ней личинок паразитов. Оказалось, что в ней содержался золотистый стафилококк.

Согласно открытым данным интернет-источников, он может вызвать инфекции кожи, пневмонию, эндокардит и остеомиелит. Инфекция может проявляться по-разному в зависимости от пораженного органа.

«Протоколы испытаний переданы в Управление Россельхознадзора по Омской области для принятия соответствующих мер. Результаты также внесены в единую автоматизированную систему „Веста“», — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Правонарушителю, который изготавливал рыбу с золотистым стафилококком, выдано предостережение. Предприятие должно устранить причины появления бактерии. Россельхознадзор взял этот вопрос под свой контроль, действие декларации о соответствии продукции приостановлено.

Ранее Город55 о бывших супругах, которые поставляли в детские садики и больницу опасную молочную продукцию. На их складе правоохранители и сотрудники Россельхознадзора обнаружили и изъяли больше 2,8 тонн некачественной молочки.

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#Алина Ясинская#Копченая рыба#Бактерии#Россельхознадзор#Общество#Здоровье#Омск#Новости
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