В Омске появятся 9 новых светофоров и 2 камеры за 47 млн рублей

Кроме того, Омскому району предусмотрены субсидии в размере 69,8 млн рублей, которые пойдут на ремонт дорог к СНТ «Нефтяник-2» и СНТ «Радуга» (17,6 км). Вдобавок семи муниципальным районам предусмотрены субсидии в размере 315,4 млн рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию 8 дорог (9,37 км), а также на строительство моста через реку Оша.