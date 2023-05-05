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В Омске появятся 9 новых светофоров и 2 камеры за 47 млн рублей

5 мая 2023, 08:31
Фото: Город55
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Камеры установят на улице Мельничной, 87 к. 1 и улице Воровского — ул. 8-я Марьяновская

В минтрансе сообщили, что в текущем году на организацию безопасности на дорогах Омска выделили субсидии в размере 47,2 млн рублей. На эти деньги в областном центре установят 9 светофоров и 2 камеры автоматической фотовидеофиксации.

«На заседании регионального Правительства под руководством Виталия Хоценко утверждено распределение субсидий в 2023 году в рамках реализации государственной программы „Развитие транспортной системы Омской области“», — сообщили в ведомстве.

Новые светофоры появятся на следующих участках:

  • по ул. Маршала Жукова — ул. Ермака;
  • ул. 25-я Северная — ул. Средняя;
  • просп. Академика Королева — ул. Березовая;
  • ул. Енисейская — дорога к гипермаркету «Континент»;
  • Иртышская набережная — ул. Рождественского;
  • ул. Кирова — ул. 25-я Рабочая;
  • ул. Димитрова — ул. 12 Декабря;
  • ул. Лермонтова — ул. 20-я Линия;
  • ул. 2-я Восточная, 48.

А камеры установят на улице Мельничной, 87 к. 1 и улице Воровского — ул. 8-я Марьяновская.

Кроме того, Омскому району предусмотрены субсидии в размере 69,8 млн рублей, которые пойдут на ремонт дорог к СНТ «Нефтяник-2» и СНТ «Радуга» (17,6 км). Вдобавок семи муниципальным районам предусмотрены субсидии в размере 315,4 млн рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию 8 дорог (9,37 км), а также на строительство моста через реку Оша.

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