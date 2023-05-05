В Омске появятся 9 новых светофоров и 2 камеры за 47 млн рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В минтрансе сообщили, что в текущем году на организацию безопасности на дорогах Омска выделили субсидии в размере 47,2 млн рублей. На эти деньги в областном центре установят 9 светофоров и 2 камеры автоматической фотовидеофиксации.
«На заседании регионального Правительства под руководством Виталия Хоценко утверждено распределение субсидий в 2023 году в рамках реализации государственной программы „Развитие транспортной системы Омской области“», — сообщили в ведомстве.
Новые светофоры появятся на следующих участках:
А камеры установят на улице Мельничной, 87 к. 1 и улице Воровского — ул. 8-я Марьяновская.
Кроме того, Омскому району предусмотрены субсидии в размере 69,8 млн рублей, которые пойдут на ремонт дорог к СНТ «Нефтяник-2» и СНТ «Радуга» (17,6 км). Вдобавок семи муниципальным районам предусмотрены субсидии в размере 315,4 млн рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию 8 дорог (9,37 км), а также на строительство моста через реку Оша.