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В Омске одобрили проект строительства детского сада на улице Завертяева

5 мая 2023, 07:52
Фото: 1MI
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Подготовкой проектной документации занимались сразу три компании.

В Центральном округе Омска на улице Завертяева появится детский сад. Городу55 стало известно, что проект и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение экспертизы.

В качестве застройщика выступает департамент строительства городской администрации. Положительное заключение накануне выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».

Подготовкой проекта занимались сразу три ООО — «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“ (гендиректор — Рафик Сафарян), „Криан“ (директор — Марина Тимофеева) и Архитектурно-планировочная мастерская № 2 ПКИ „Омский Промстройпроект“ (директор — Сергей Игонин).

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Омская область попала под внимание полпреда в СФО Анатолия Серышева из-за строительства детсадов в рамках нацпроекта «Демография». Специалисты считывают, что в нескольких дошкольных учреждениях в нашем регионе могут не успеть вовремя завершить строительные работы.

Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут строительство детсадов
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#Юлия Истомина#Детский сад#Строительство#Проект#Департамент строительства#Общество#Город#Новости#Омск
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