В Омске одобрили проект строительства детского сада на улице Завертяева

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В Центральном округе Омска на улице Завертяева появится детский сад. Городу55 стало известно, что проект и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение экспертизы.
В качестве застройщика выступает департамент строительства городской администрации. Положительное заключение накануне выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».
Подготовкой проекта занимались сразу три ООО — «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“ (гендиректор — Рафик Сафарян), „Криан“ (директор — Марина Тимофеева) и Архитектурно-планировочная мастерская № 2 ПКИ „Омский Промстройпроект“ (директор — Сергей Игонин).
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Омская область попала под внимание полпреда в СФО Анатолия Серышева из-за строительства детсадов в рамках нацпроекта «Демография». Специалисты считывают, что в нескольких дошкольных учреждениях в нашем регионе могут не успеть вовремя завершить строительные работы.