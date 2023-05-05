В Омске одобрили проект строительства детского сада на улице Завертяева

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Омская область попала под внимание полпреда в СФО Анатолия Серышева из-за строительства детсадов в рамках нацпроекта «Демография». Специалисты считывают, что в нескольких дошкольных учреждениях в нашем регионе могут не успеть вовремя завершить строительные работы.