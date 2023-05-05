В Омске любитель пьяной езды сел за руль буксируемого грузовика и угодил в тюрьму

Уже в зале суда выяснилось, что мужчина продал во время следствия свою машину и получил за это 60 тыс рублей. Гособвинитель предложил конфисковать вырученные с продажи деньги. Суд поддержал эту идею и назначил сельчанину наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии поселения. Мужчине также запретили три года садиться за руль. В прокуратуре уточнили, что приговор вступил в законную силу.