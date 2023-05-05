В Омске любитель пьяной езды сел за руль буксируемого грузовика и угодил в тюрьму

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Житель Полтавского района любил выпивать и садиться за руль. Делал он это достаточно часто и в 2019 году попал в суд. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначили 400 часов обязательных работ, запретив в течение трех лет водить машину.
Спустя время, в преддверии 2022 года, мужчина решил вспомнить былое. Декабрьским вечером он, употребив горячительное, сел за руль буксируемого на гибкой сцепке «ГАЗ – 3307» и начал гонять по селу Ворошилово. Однако счастье длилось недолго – лихача остановили полицейские.
Уже в зале суда выяснилось, что мужчина продал во время следствия свою машину и получил за это 60 тыс рублей. Гособвинитель предложил конфисковать вырученные с продажи деньги. Суд поддержал эту идею и назначил сельчанину наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии поселения. Мужчине также запретили три года садиться за руль. В прокуратуре уточнили, что приговор вступил в законную силу.
Ранее Город55 писал о сформировавшемся «клубе любителей пьяной езды» в Омской области. На майских праздниках, например, сотрудники Госавтоинспекции остановили 80 нетрезвых водителей.
Нередко нарушителей закона пресекают уголовной ответственностью. Так, молодому гонщику из Таврического района назначили полтора года лишения свободы. Как правило, дело доходит до тюремного заключения, когда водители регулярно нарушают ПДД и садятся за руль в пьяном состоянии.