Ужесточается контроль за пограничным режимом в районах Ленинградской области

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:43
В мае пограничное управление планирует провести совместные мероприятия с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направленные на профилактику нарушений в пограничной сфере, пишет Общественная служба новостей. .
Поэтому власти пограничного управления просят жителей приграничных населенных пунктов иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при выходе из дома, чтобы избежать возможных недоразумений. Ведомство также просит граждан принять возможные неудобства во время режимных мероприятий.