Ужесточается контроль за пограничным режимом в районах Ленинградской области

В мае пограничное управление планирует провести совместные мероприятия с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направленные на профилактику нарушений в пограничной сфере, пишет Общественная служба новостей. .