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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Ученые выяснили, что занятия боксом полезны для пациентов с болезнью Паркинсона

5 мая 2023, 13:54
Неврологи из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели исследование, в котором участвовали десять пациентов на ранней стадии болезни Паркинсона. В течение 15 недель они занимались боксом с манекеном на групповых занятиях по три часа в неделю.

В рамках тренировок участникам предлагалось наносить удары по мягким мишеням, а затем давать себе отдых. На протяжении всего времени исследования никакого непосредственного контакта между участниками не было, пишет Общественная служба новостей.

По итогам трех с половиной месяцев наблюдений у 90% участников эксперимента улучшились баллы по Единой шкале оценки болезни Паркинсона.

Помимо этого, пациенты отметили улучшение сна. Неврологи объяснили, что групповые занятия боксом без непосредственного контакта с соперником представляют собой комплексную физическую нагрузку, когнитивную стимуляцию и социализацию, что положительно сказывается на состоянии здоровья людей, страдающих болезнью Паркинсона.

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