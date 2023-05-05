Ученые выяснили, что занятия боксом полезны для пациентов с болезнью Паркинсона

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В рамках тренировок участникам предлагалось наносить удары по мягким мишеням, а затем давать себе отдых. На протяжении всего времени исследования никакого непосредственного контакта между участниками не было, пишет Общественная служба новостей.
По итогам трех с половиной месяцев наблюдений у 90% участников эксперимента улучшились баллы по Единой шкале оценки болезни Паркинсона.
Помимо этого, пациенты отметили улучшение сна. Неврологи объяснили, что групповые занятия боксом без непосредственного контакта с соперником представляют собой комплексную физическую нагрузку, когнитивную стимуляцию и социализацию, что положительно сказывается на состоянии здоровья людей, страдающих болезнью Паркинсона.