Ученые выяснили, что занятия боксом полезны для пациентов с болезнью Паркинсона

Неврологи из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели исследование, в котором участвовали десять пациентов на ранней стадии болезни Паркинсона. В течение 15 недель они занимались боксом с манекеном на групповых занятиях по три часа в неделю.