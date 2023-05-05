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Тульский мужчина напал на охранника супермаркета с ножом

5 мая 2023, 10:48
Согласно информации, опубликованной Тульской службой новостей, в Туле было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на охранника супермаркета в маске и с ножом.

Инцидент произошел вечером 2 марта, когда пьяный туляк находился в одном из супермаркетов сети. Он начал конфликт с охранником, а затем вернулся в магазин с ножом и атаковал его, пишет Общественная служба новостей.

Однако другой покупатель помог пострадавшему охраннику, схватив нападавшего за руку. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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