Тульский мужчина напал на охранника супермаркета с ножом

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Инцидент произошел вечером 2 марта, когда пьяный туляк находился в одном из супермаркетов сети. Он начал конфликт с охранником, а затем вернулся в магазин с ножом и атаковал его, пишет Общественная служба новостей.
Однако другой покупатель помог пострадавшему охраннику, схватив нападавшего за руку. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.