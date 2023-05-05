Страшное убийство матери младенца в Электростали: задержаны четверо подозреваемых

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Женщина с младенцем приехала в Электросталь из Москвы и пошла на вечеринку, которая закончилась трагедией. Соседи рассказали об этом происшествии, пишет Общественная служба новостей.
Подозреваемыми в убийстве женщины были задержаны трое мужчин и одна женщина. В настоящее время проводятся следственные действия. Погибшей женщине было 38 лет, а ее восьмимесячная дочь находилась в квартире во время трагедии.