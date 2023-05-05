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Страшное убийство матери младенца в Электростали: задержаны четверо подозреваемых

5 мая 2023, 16:08
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает о страшном убийстве матери младенца в Электростали. После происшествия ребенка отправили на обследование.

Женщина с младенцем приехала в Электросталь из Москвы и пошла на вечеринку, которая закончилась трагедией. Соседи рассказали об этом происшествии, пишет Общественная служба новостей.

Подозреваемыми в убийстве женщины были задержаны трое мужчин и одна женщина. В настоящее время проводятся следственные действия. Погибшей женщине было 38 лет, а ее восьмимесячная дочь находилась в квартире во время трагедии.

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