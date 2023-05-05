Сотрудники Росгвардии спасают жизнь человека во время пожара в Хабаровском крае

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:50
Они немедленно прибыли на место, чтобы спасти находившихся там людей. Это сообщила пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
Росгвардейцы вызвали пожарную бригаду и скорую помощь, после чего ворвались в дом, где огонь уже охватил деревянную конструкцию. Внутри дома они обнаружили спящего 43-летнего мужчину, который был доставлен на улицу и передан медикам, прибывшим на место, пишет Общественная служба новостей.
Пожарные полностью потушили возгорание. Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось предотвратить распространение огня на соседние дома и спасти жизнь человека.
Ранее было сообщено, что в пятницу, 5 мая, днем на улице Кабельной в Самаре загорелся жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.