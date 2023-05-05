Сотрудники Росгвардии спасают жизнь человека во время пожара в Хабаровском крае

Росгвардейцы вызвали пожарную бригаду и скорую помощь, после чего ворвались в дом, где огонь уже охватил деревянную конструкцию. Внутри дома они обнаружили спящего 43-летнего мужчину, который был доставлен на улицу и передан медикам, прибывшим на место, пишет Общественная служба новостей.