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Шеф-повар Крюков дал рекомендации по приготовлению безопасного шашлыка

5 мая 2023, 09:25
Употреблять в пищу мясо, которое было пожарено на сильном огне, вредно для здоровья. Это связано с большим количеством холестерина и канцерогенов, которые образуются в процессе такой термической обработки.

Мясо нужно томить на слабых углях. Тогда вредные вещества в большом количестве выделяться не будут. Такой совет дал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru. Приготовленное в режиме томления мясо не причинит вреда здоровью, отметил эксперт. Он объяснил это тем, что при обработке мяса на слабых углях не происходит сильной химической реакции, в результате которой образуются канцерогены и холестерин.

Средняя порция шашлыка обычно составляет от 150 до 200 граммов. Если употреблять такие дозы 1-2 раза в неделю, это будет безвредным для организма.

Крюков рекомендует покупать для шашлыка охлажденное мясо на развес. В таком виде легче всего по цвету и упругости определить качество продукта и понять, является ли мясо размороженным.

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