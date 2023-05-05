Шеф-повар Крюков дал рекомендации по приготовлению безопасного шашлыка

Мясо нужно томить на слабых углях. Тогда вредные вещества в большом количестве выделяться не будут. Такой совет дал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru. Приготовленное в режиме томления мясо не причинит вреда здоровью, отметил эксперт. Он объяснил это тем, что при обработке мяса на слабых углях не происходит сильной химической реакции, в результате которой образуются канцерогены и холестерин.