Шеф-повар Крюков дал рекомендации по приготовлению безопасного шашлыка

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Мясо нужно томить на слабых углях. Тогда вредные вещества в большом количестве выделяться не будут. Такой совет дал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru. Приготовленное в режиме томления мясо не причинит вреда здоровью, отметил эксперт. Он объяснил это тем, что при обработке мяса на слабых углях не происходит сильной химической реакции, в результате которой образуются канцерогены и холестерин.
Средняя порция шашлыка обычно составляет от 150 до 200 граммов. Если употреблять такие дозы 1-2 раза в неделю, это будет безвредным для организма.
Крюков рекомендует покупать для шашлыка охлажденное мясо на развес. В таком виде легче всего по цвету и упругости определить качество продукта и понять, является ли мясо размороженным.