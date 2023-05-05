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Самый теплый город. Омичам рассказали, какая погода их ждет на майские праздники

5 мая 2023, 06:20
Фото: 1MI
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На майские праздники в Омске сохранится теплая и сухая погода

Самый жаркий день — воскресенье. Воздух прогреется до +29 градусов.

В ближайшие длинные выходные, с 6 по 9 мая, Омск ждет самая теплая погода среди российских городов-миллионников. Такой прогноз предоставили синоптики сервиса «Яндекс Погода».

По данным сервиса, в субботу, 6 мая, в регионе ожидается ясная сухая погода. Температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем воздух прогреется до +26. В воскресенье характер погоды не изменится. Температура ночью до +14 градусов, днем до +29.

В понедельник, 8 мая, облачно с прояснениями, температура ночью составит до + 11 градусов, днем — до +27 градусов.

Во вторник, 9 мая, ожидается существенное понижение температуры воздуха до +14 градусов, будет пасмурно. Но такая погода, как утверждают синоптики, установится на большей части России.

Как ранее сообщал Город55, к середине апреля в регион придет похолодание. Температура воздуха может опустится до отметки в +3 градуса. Существенных осадков не ожидается.

До +3 градусов. После праздников омичей ждет похолодание
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#Евгений Игишев#Погода#Погода омск#9 мая#Тепло#Общество#Омск#Омская область
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