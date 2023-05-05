Самый теплый город. Омичам рассказали, какая погода их ждет на майские праздники

По данным сервиса, в субботу, 6 мая, в регионе ожидается ясная сухая погода. Температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем воздух прогреется до +26. В воскресенье характер погоды не изменится. Температура ночью до +14 градусов, днем до +29.