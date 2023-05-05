Россиян ожидают четыре выходных дня подряд в связи с Днем Победы

Несмотря на это, некоторые российские депутаты ежегодно предлагают продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Но, по словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, увеличение числа выходных дней создаст нагрузку на экономику страны и не находит поддержки.