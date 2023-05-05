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Россиян ожидают четыре выходных дня подряд в связи с Днем Победы

5 мая 2023, 15:47
Граждане России смогут отдохнуть четыре дня подряд в мае благодаря празднованию Дня Победы, сообщает производственный календарь. Также отмечается, что первая неделя мая была короткой из-за празднования 1 мая.

В 2023 году нерабочие дни также будут в честь Дня России 10–12 июня и Дня народного единства 4–6 ноября, пишет Общественная служба новостей.

Несмотря на это, некоторые российские депутаты ежегодно предлагают продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Но, по словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, увеличение числа выходных дней создаст нагрузку на экономику страны и не находит поддержки.

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