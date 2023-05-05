РЭО проинвестирует строительство пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, власти Рязанской области подписали концессию с инвестором. Согласно документу, к концу 2024 года в регионе создадут девять объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), из них пять — мусоросортировочные станции. Годовая мощность этих объектов составит порядка 160 000 тонн.
Глава РЭО уточнил, что для реализации проекта требуется 2,4 миллиарда рублей инвестиций без учета НДС. Оператор готов предоставить до 95 процентов финансирования посредством выдачи займа концессионеру на льготных условиях. Процедура будет осуществляться за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Таким образом, речь идет о сумме более двух миллиардов рублей.
Новые объекты будут построены в Касимовском, Шиловском, Ряжском, Скопинском, Путятинском и Шацком районах области. Совокупная мощность остальных четырех комплексов составит около 90 000 тонн ежегодно.
Напомним, что ППК «РЭО» была создана на основании указа президента 14 января 2019 года. Ключевая функция данной организации заключается в формировании комплексной системы обращения с ТКО. Сейчас перед оператором стоит задача достичь к 2030 году стопроцентной сортировки бытового мусора и вдвое снизить объем его захоронения на полигонах. Это удастся реализовать, если в стране будет сформирована экономика замкнутого цикла.