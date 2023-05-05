РЭО проинвестирует строительство пяти мусоросортировочных станций в Рязанской области

Напомним, что ППК «РЭО» была создана на основании указа президента 14 января 2019 года. Ключевая функция данной организации заключается в формировании комплексной системы обращения с ТКО. Сейчас перед оператором стоит задача достичь к 2030 году стопроцентной сортировки бытового мусора и вдвое снизить объем его захоронения на полигонах. Это удастся реализовать, если в стране будет сформирована экономика замкнутого цикла.