Подорожание лекарств, снижение рождаемости и самое большое граффити. Омск за день

В Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области сообщили, что в регионе за первые четыре месяца 2023 года на свет появились 5096 детей. В марте родилось больше всего детей — 1409, меньше всего в феврале — 1182. В январе количество новорожденных составило 1294, а в апреле — 1211. Если сравнивать статистику 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то рождаемость упала на 205 человек. В общей сложности в 2022 году родилось 16 225 детей. Согласно данным Омскстата, начиная с 2015 года омички с каждым годом рожают все меньше. А по информации ЗАГСов, смертность в регионе превысила рождаемость. Разница между количеством новорожденных и умерших омичей в 2023 году составляет больше 3 тыс человек.