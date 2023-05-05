Подорожание лекарств, снижение рождаемости и самое большое граффити. Омск за день

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Новость №1. В Омской области снизилась рождаемость
В Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области сообщили, что в регионе за первые четыре месяца 2023 года на свет появились 5096 детей. В марте родилось больше всего детей — 1409, меньше всего в феврале — 1182. В январе количество новорожденных составило 1294, а в апреле — 1211. Если сравнивать статистику 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то рождаемость упала на 205 человек. В общей сложности в 2022 году родилось 16 225 детей. Согласно данным Омскстата, начиная с 2015 года омички с каждым годом рожают все меньше. А по информации ЗАГСов, смертность в регионе превысила рождаемость. Разница между количеством новорожденных и умерших омичей в 2023 году составляет больше 3 тыс человек.
Новость №2. В Омской области за год подорожали популярные препараты
Согласно данным аналитиков, за год в Омской области взлетели цены на популярные лекарства. Повышение случилось минимум на 16%, сообщает Росстат со ссылкой на ресурс минфина «Ай мониторинг». Оказалось, что активированный уголь подорожал на 28,46%, а с марта 2022 по март 2023 года на 16% выросла стоимость отечественного аспирина. Также на 32,79% поднялась цена дротаверина. А бутылек корвалола (25 мл) теперь стоит — 35,67 рублей. Кроме того, выросла стоимость йода — 49 рублей. По информации Росстата, на 15,54% подорожала вата и на 33,28% — бинт.
Новость №3. В омском парке «Вокруг света» появилось самое большое граффити
Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света» сообщает, что Ко Дню рождения парка на главной площади у терминала нарисовали самое большое граффити на асфальте. На рисунок площадью более 200 квадратных метров ушло 12 часов и свыше 50 литров краски. Работу выполнил один из самых известных омских граффити художников TRIPE совместно с уличными художниками. Кстати, главный персонаж парка — белка-летяга Света и изображена на рисунке, а в ее лапках изображен логотип парка. В дальнейшем планируют эффектно задекорировать близлежащую территорию ПКиО «Зеленый остров».