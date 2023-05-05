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Подготовка к пляжному сезону. В Омске проверят Иртыш на фекалии и стрептококк

5 мая 2023, 12:53
Фото: Город55
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Перед открытием омских пляжей воду в Иртыше проверят на фекалии и стрептококк

С1 июня начнут работать 5 муниципальных пляжей.

На сайте мэрии опубликовали проект постановления администрации «О подготовке пляжей города Омска к летнему сезону 2023 года», где указан план действий перед их открытием.

Чтобы получить разрешение на эксплуатацию пляжа, нужно успеть обратиться в ГИМС Омской области до 16 мая. А также получить до 25 мая санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии воды в Иртыше саннормам. Исследование воды проводят на наличие фекалий и кишечного энтерококка/стрептококка.

Кроме того, к 31 мая пляж уже должен быть готов к посетителям. Отметим, что на пляжах будут обозначены участки для купания и оборудованы спасательные посты. Также для омичей установят душ и кабинки для переодевания

Напомним, что с 1 июня начнут работать 5 муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».

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#Ксения Карагодина#Пляжи Омска#Омск#Иртыш#Река Иртыш
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