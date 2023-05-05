Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Согласно проекту Минтруда, следующая индексация страховых выплат для пенсионеров, которые не трудоустроены, состоится в следующем году — с 01.01.2024. Предполагается, что выплаты поднимутся на 6,1% и в итоге средняя сумма пенсий за год увеличится до 23 390 рублей.
После этого ожидать повышения можно с 1 февраля 2025 года — сумма пенсий вырастет на 4%. В этом же году пройдет индексация с 1 апреля на 3,6%. Соответствующие меры дадут возможность увеличить выплаты до среднего значения в 24 477 рублей.
Относительно индексации страховых пенсий рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Он отметил, что повышение ожидается в несколько этапов. Нововведения затронули большинство пожилых граждан России, которые не работают и получают страховые выплаты.
«В последний раз индексация таких выплат проводилась в январе этого года. Пенсии увеличили на 4,8 процента. А на следующий год, согласно проекту Минтруда, запланирована индексация на 6,1 процента», — отметил Власов.
Специалист подчеркнул, что в 2025 году будет скорректирован график индексации. В январе повышения не будет, но оно пройдет дважды за год — в феврале и апреле.
«В общей сложности страховые пенсии за три ближайших года увеличатся по плану на 18,5 процента. Размер фиксированной выплаты к пенсии должен составить более 8500 рублей. А средний размер самой пенсии будет уже на уровне около 25 тысяч рублей», — добавил эксперт.
Он уточнил, что порядок индексации социальных пенсий не будет меняться. Эти выплаты планируется повышать в апреле ближайшие три года.
Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов дал комментарий, что традиционно индексация социальных пенсий осуществляется в начале апреля. Однако с учетом высоких инфляционных показателей выплаты были повышены в два этапа — в июне 2022 года и апреле 2023 года на 10 и 3,3% соответственно.
Средний показатель пенсии в Омской области равен 18 220 рублей, согласно данным, представленным статистиками со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пенсионные выплаты получает каждый третий житель области — это около 566 000 граждан.
За десятилетие пенсия в регионе выросла вдвое. Наиболее значимое повышение было зафиксировано в прошлом году — на 14,7%. Наименьшее значение пенсии — 11 348 рублей. Это прожиточный минимум, установленный в Омской области в 2023 году. Если пенсия ниже данного значения, гражданину положена дополнительная федеральная выплата.
В мае 2023 года часть пенсионеров смогут получить дополнительную надбавку к выплатам. Ниже представлен комментарий специалиста Европейской юридической службы Оксаны Красовской относительно их предоставления:
«Определенным категориям льготников повысят выплаты. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается», — рассказала ведущий юрист.
Некоторые категории граждан в мае 2023 года смогут получить выплаты, связанные с празднованием 9 Мая. Соответствующие пособия предоставляются единоразово и составляют 10 000 рублей.
Право на них имеют участники Великой Отечественной войны, граждане, получившие медаль «За оборону Ленинграда», а также некоторые другие категории лиц — полный перечень представлен в пп.1 п. 1 ст 2 № 5-ФЗ «О ветеранах».