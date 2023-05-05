Повышение пенсий (страховых) для неработающих пенсионеров в России проводится поэтапно в период 2023–2025 гг. О том, когда будет новая индексация и кто сможет получить дополнительные единоразовые выплаты в мае, — в нашем материале.

Когда пенсионерам ждать новую индексацию Какая сейчас минимальная пенсия в Омске Кому будут повышены пенсии с 1 мая 2023 года