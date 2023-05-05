Омское УФАС запретило закупку конкретной модели иномарки для марьяновских чиновников

В итоге заявку подал единственный участник — ООО «Автоцентр». В результате с ним и заключили муниципальный контракт. Другие марки авто, приближенные по параметрам, все же не подходили заказчику. Омское УФАС не усмотрело необходимости в указании в техническом задании на закупку габаритов и типа тормозного механизма поставляемого авто.