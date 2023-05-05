Омское УФАС запретило закупку конкретной модели иномарки для марьяновских чиновников

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Выяснилось, что в декабре 2022 года Омское УФАС выявило нарушения, допущенные при закупках КУ «Хозяйственное управление Администрации Марьяновского муниципального района Омской области».
«Сформулированные заказчиком требования к объекту закупки привели к необоснованному ограничению количества участников электронного аукциона», — уточнили в Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Омской области.
Технические характеристики относились к конкретной модели автомобиля — «Kia Cerato». Выходит, что этим заказчик ограничил число участников закупки.
В итоге заявку подал единственный участник — ООО «Автоцентр». В результате с ним и заключили муниципальный контракт. Другие марки авто, приближенные по параметрам, все же не подходили заказчику. Омское УФАС не усмотрело необходимости в указании в техническом задании на закупку габаритов и типа тормозного механизма поставляемого авто.
Отметим, что к ответственности привлекли контрактного управляющего казенного учреждения. Однако должностное лицо не согласилось с позицией антимонопольщиков и обратилось в суд. Но суды двух инстанций поддержали доводы УФАС и отказали истцу в удовлетворении иска.