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Омское УФАС запретило закупку конкретной модели иномарки для марьяновских чиновников

5 мая 2023, 09:44
Фото: Город55
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Речь идет о модели автомобиля — «Kia Cerato».

Выяснилось, что в декабре 2022 года Омское УФАС выявило нарушения, допущенные при закупках КУ «Хозяйственное управление Администрации Марьяновского муниципального района Омской области».

«Сформулированные заказчиком требования к объекту закупки привели к необоснованному ограничению количества участников электронного аукциона», — уточнили в Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Омской области.

Технические характеристики относились к конкретной модели автомобиля — «Kia Cerato». Выходит, что этим заказчик ограничил число участников закупки.

В итоге заявку подал единственный участник — ООО «Автоцентр». В результате с ним и заключили муниципальный контракт. Другие марки авто, приближенные по параметрам, все же не подходили заказчику. Омское УФАС не усмотрело необходимости в указании в техническом задании на закупку габаритов и типа тормозного механизма поставляемого авто.

Отметим, что к ответственности привлекли контрактного управляющего казенного учреждения. Однако должностное лицо не согласилось с позицией антимонопольщиков и обратилось в суд. Но суды двух инстанций поддержали доводы УФАС и отказали истцу в удовлетворении иска.

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#Ксения Карагодина#Закупки#Иномарка#Суд#УФАС#Общество#Город#Происшествия#Автомобили#Новости#Омск#Омская область
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