«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой

У общества с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети» сменился юридический адрес. Еще в 2019 году компания переехала из Омска в райцентр Русская Поляна на крайнем юге области, но теперь ее офис прописан в селе Белосток Одесского района. Интересно, что в обоих случаях фигурирует улица Ленина.