«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
У общества с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети» сменился юридический адрес. Еще в 2019 году компания переехала из Омска в райцентр Русская Поляна на крайнем юге области, но теперь ее офис прописан в селе Белосток Одесского района. Интересно, что в обоих случаях фигурирует улица Ленина.
Напомним: «Омские кабельные сети» — один из крупнейших интернет-провайдеров региона. Компания принадлежит известному бизнесмену Дмитрию Павлову и Елене Акуловой, в прошлом в числе совладельцев был Герман Геринг — аграрий, брат бывшего главы регионального УМВД Виктора Камерцеля. Директор ОКС Олег Афанасьев был депутатом Омского городского совета в предыдущем созыве.
Кстати, вчера переехала и еще одна компания Дмитрия Павлова и Елены Акуловой — ООО «Рекламное агентство медиа-холдинг „Слово“». Правда, в этом случае речь идет о переезде внутри города, с 1-й Поселковой на улицу Тютчева.