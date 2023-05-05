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Омич тушил сухую траву на дачах и умер от сердечного приступа

5 мая 2023, 06:20
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Погибший пытался самостоятельно справиться с возгоранием
Пожар при этом, как установили силовики, устроил один из дачников.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша возле садоводческого товарищества «Тепличный-1» в сгоревших камышах.

«Тело мужчины было обнаружено 3 мая около 15:49. Никаких следов насилия на трупе не обнаружено. По заключению судмедэкспертов, мужчина скончался от сердечного приступа», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Между тем, как выяснили силовики, в тот же день около 14 часов на дачах в «Тепличном-1» загорелась сухая трава, огонь моментально распространился на большую площадь и перекинулся на два дачных дома, которые сгорели дотла.

Как оказалось, умерший в тот момент рыбачил на Иртыше, увидел, что загорелся камыш, бросился его тушить и в какой-то момент потерял сознание.

Уже установлено, что возгорание устроил один из дачников, который и поджег сухую траву.

Сейчас по факту этого инцидента проверку проводит СКР по Омской области. Не исключено, что поджигателю придется отвечать за случившееся, в том числе и по уголовной статье.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Пожары#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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