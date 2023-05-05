Омич тушил сухую траву на дачах и умер от сердечного приступа

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах смерти 60-летнего мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша возле садоводческого товарищества «Тепличный-1» в сгоревших камышах.
«Тело мужчины было обнаружено 3 мая около 15:49. Никаких следов насилия на трупе не обнаружено. По заключению судмедэкспертов, мужчина скончался от сердечного приступа», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Между тем, как выяснили силовики, в тот же день около 14 часов на дачах в «Тепличном-1» загорелась сухая трава, огонь моментально распространился на большую площадь и перекинулся на два дачных дома, которые сгорели дотла.
Как оказалось, умерший в тот момент рыбачил на Иртыше, увидел, что загорелся камыш, бросился его тушить и в какой-то момент потерял сознание.
Уже установлено, что возгорание устроил один из дачников, который и поджег сухую траву.
Сейчас по факту этого инцидента проверку проводит СКР по Омской области. Не исключено, что поджигателю придется отвечать за случившееся, в том числе и по уголовной статье.