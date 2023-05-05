Назвали крысой. «Авангард» попросил КХЛ и ФХР оценить слова агентов о Шарипзянове

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов не так давно дал интервью, где высказал личное мнение о возможном уходе нескольких игроков из команды. По мнению их агента Шуми Бабаева, в омском клубе предлагают низкие зарплаты. Шарипзянов же сказал, что в этом случае их места займут спортсмены, «которые захотят играть, не будут завышать себе цену». Речь шла об Арсении Грицюке, Владимире Ткачеве и Сергее Толчинском.