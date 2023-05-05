Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Изображение материала

Назвали крысой. «Авангард» попросил КХЛ и ФХР оценить слова агентов о Шарипзянове

5 мая 2023, 02:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» попросил КХЛ и ФХР дать оценку словам агентов о Шарипзянове

Хоккейные агенты жестко отреагировали на высказывание Шарипзянова, касающееся поведения других игроков.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов не так давно дал интервью, где высказал личное мнение о возможном уходе нескольких игроков из команды. По мнению их агента Шуми Бабаева, в омском клубе предлагают низкие зарплаты. Шарипзянов же сказал, что в этом случае их места займут спортсмены, «которые захотят играть, не будут завышать себе цену». Речь шла об Арсении Грицюке, Владимире Ткачеве и Сергее Толчинском.

Бабаев после этого назвал капитана омской команды «крысой». Клуб «Авангард» обратился к президенту ФХР Владиславу Третьяку и президенту КХЛ Алексею Морозову, чтобы те оценили высказывания хоккейных агентов, в том числе Алеши Пилко.

Команда «ястребов» считает, что Шарипзянов никого не оскорблял и не переходил границы дозволенного, не нарушал нормы этики. В то время как Шуми Бабаев и Алеша Пилко сделали это в ответных высказываниях.

«„Авангард“ категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку», — сообщили в пресс-службе омского клуба.

Напомним, что Шарипзянов будет играть за «Авангард» еще три года, контракт недавно был продлен. Спортсмены, чьим агентом является Шуми Бабаев, могут уйти из команды — договоров с ними пока нет. Клиенты агента Пилко — нападающие Корбэн Найт и Рид Буше — заключили договоров с омским клубом на два и один сезон соответственно.

«Грицюка в „Авангарде“ точно не будет». Нападающий покинет Омск
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Авангард#ХК Авангард#Дамир Шарипзянов#Хоккей#Спорт#Новости#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
Безопасность превыше всего. В Омской области ввели запрет на полеты беспилотников
Вчера, 15:43
Вата не по карману. В Омской области за год взлетели цены на популярные лекарства
Сегодня, 04:16
«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине
Вчера, 06:32
Поднимаем культуру. В Омскую область стало приезжать больше туристов
Сегодня, 03:34