Назвали крысой. «Авангард» попросил КХЛ и ФХР оценить слова агентов о Шарипзянове

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов не так давно дал интервью, где высказал личное мнение о возможном уходе нескольких игроков из команды. По мнению их агента Шуми Бабаева, в омском клубе предлагают низкие зарплаты. Шарипзянов же сказал, что в этом случае их места займут спортсмены, «которые захотят играть, не будут завышать себе цену». Речь шла об Арсении Грицюке, Владимире Ткачеве и Сергее Толчинском.
Бабаев после этого назвал капитана омской команды «крысой». Клуб «Авангард» обратился к президенту ФХР Владиславу Третьяку и президенту КХЛ Алексею Морозову, чтобы те оценили высказывания хоккейных агентов, в том числе Алеши Пилко.
Команда «ястребов» считает, что Шарипзянов никого не оскорблял и не переходил границы дозволенного, не нарушал нормы этики. В то время как Шуми Бабаев и Алеша Пилко сделали это в ответных высказываниях.
«„Авангард“ категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку», — сообщили в пресс-службе омского клуба.
Напомним, что Шарипзянов будет играть за «Авангард» еще три года, контракт недавно был продлен. Спортсмены, чьим агентом является Шуми Бабаев, могут уйти из команды — договоров с ними пока нет. Клиенты агента Пилко — нападающие Корбэн Найт и Рид Буше — заключили договоров с омским клубом на два и один сезон соответственно.