Многострадальный объект. Торги по капремонту омской гимназии № 88 снова провалились

Напомним, гимназию в Октябрьском округе построили в 1955 году. Строительство здания велось с многочисленными нарушениями и ошибками, поэтому сейчас школа находится под угрозой обрушения. Изначально гимназию должна была ремонтировать СПК «АртСервис», но департамент строительства расторг контракт с компанией из-за предоставленной недостоверной документации. Теперь уже вторые подряд торги по объекту признаются несостоявшимися.