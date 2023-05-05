Многострадальный объект. Торги по капремонту омской гимназии № 88 снова провалились

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Депстрой омской мэрии в третий раз пытался найти подрядчика для капитального ремонта гимназии № 88, которая находится в Октябрьском округе по улице 3-я Транспортная, 5. И снова попытка оказалась неудачной.
Очередной аукцион объявили 24 апреля. За капремонт компании-победителю готовы были заплатить 163,4 млн рублей. И хоть на участие в закупке поступила одна заявка, торги все же признали несостоявшимися. Выяснилось, что участник закупки не соответствует установленным требованиям.
«В сведениях о документах, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, указан номер реестровой записи в ЕИС 3550305358319000003 из реестра контрактов заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“. При рассмотрении информации в ЕИС установлено, что в реестре не содержится акт приемки объекта капитального строительства», — так обосновали свое решение члены комиссии.
Напомним, гимназию в Октябрьском округе построили в 1955 году. Строительство здания велось с многочисленными нарушениями и ошибками, поэтому сейчас школа находится под угрозой обрушения. Изначально гимназию должна была ремонтировать СПК «АртСервис», но департамент строительства расторг контракт с компанией из-за предоставленной недостоверной документации. Теперь уже вторые подряд торги по объекту признаются несостоявшимися.