Кардиолог предупреждает: легочная гипертензия — опасное заболевание

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Врач предупреждает, что легочная гипертензия может привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Он отмечает, что это редкое заболевание, которое встречается у 15-50 человек на 1 миллион населения, согласно различным источникам, пишет Общественная служба новостей.
Люди с наследственной предрасположенностью, а также те, кто страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, находятся в группе риска.
Симптомы заболевания включают одышку, усталость, слабость, головокружение, синюшность кожи и ногтей, отеки. Лечение может включать прием лекарств, которые снижают кровяное давление в легочных артериях, а также изменение образа жизни.
Врач подчеркивает, что профилактика легочной гипертензии заключается в своевременном лечении заболеваний, которые могут способствовать ее развитию, а также ведении здорового образа жизни.