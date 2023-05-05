Кардиолог предупреждает: легочная гипертензия — опасное заболевание

Врач предупреждает, что легочная гипертензия может привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Он отмечает, что это редкое заболевание, которое встречается у 15-50 человек на 1 миллион населения, согласно различным источникам, пишет Общественная служба новостей.