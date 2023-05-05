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Кардиолог предупреждает: легочная гипертензия — опасное заболевание

5 мая 2023, 13:59
Денис Соколов, кардиолог, объяснил, почему легочная гипертензия является опасным заболеванием. При этом состоянии кровяное давление в легочных артериях может возрасти до критических уровней. Это сообщается агентством РИАМО.

Врач предупреждает, что легочная гипертензия может привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Он отмечает, что это редкое заболевание, которое встречается у 15-50 человек на 1 миллион населения, согласно различным источникам, пишет Общественная служба новостей.

Люди с наследственной предрасположенностью, а также те, кто страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, находятся в группе риска.

Симптомы заболевания включают одышку, усталость, слабость, головокружение, синюшность кожи и ногтей, отеки. Лечение может включать прием лекарств, которые снижают кровяное давление в легочных артериях, а также изменение образа жизни.

Врач подчеркивает, что профилактика легочной гипертензии заключается в своевременном лечении заболеваний, которые могут способствовать ее развитию, а также ведении здорового образа жизни.

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