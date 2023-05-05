Есть угроза распространения огня. В Омске в привокзальном поселке загорелся мусор

Напомни, что в регионе сохранятся пожароопасная обстановка. Этому способствует сухая и теплая погода. По количеству лесных пожаров Омская область стала лидером в Сибирском федеральном округе. На прошлой неделе после возгорания сухой травы огонь перекинулся на три населенных пункта в Омской области — село Честоозерье Большереченского района, деревню Луговая Тюкалинского района и село Новокарасук Крутинского района. В результате огонь дотла уничтожил порядка 15 жилых домов, а общее количество сгоревших строений превысило 41.