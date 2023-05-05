Есть угроза распространения огня. В Омске в привокзальном поселке загорелся мусор

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Сегодня, 5 мая, в Омске в Привокзальном поселке загорелся мусор. Дым был виден даже из центра города. В региональном МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 16:48.
«Горит мусор на площади 120 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на заброшенное здание. Пострадавших нет. От МЧС России задействованы 6 единиц техники и 30 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.
В 17:37 пожар был локализован.
Напомни, что в регионе сохранятся пожароопасная обстановка. Этому способствует сухая и теплая погода. По количеству лесных пожаров Омская область стала лидером в Сибирском федеральном округе. На прошлой неделе после возгорания сухой травы огонь перекинулся на три населенных пункта в Омской области — село Честоозерье Большереченского района, деревню Луговая Тюкалинского района и село Новокарасук Крутинского района. В результате огонь дотла уничтожил порядка 15 жилых домов, а общее количество сгоревших строений превысило 41.