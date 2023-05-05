Эксперт назвала правила хорошего сна

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Для того, чтобы лучше спать, нужно обращать внимание на условия, в которых человек засыпает: уровень влажности воздуха, температура, шум и освещение в комнате. Кроме этого, важно уделить внимание выбору матраса и подушки. Важно также следить за гигиеной и стирать постельное белье регулярно, чтобы избежать кожных заболеваний, аллергии и головной боли. Об этом рассказала Трескова в интервью Pravda.Ru.
Для того, чтобы спать крепко, нужно придерживаться регулярного режима, заниматься физической активностью, отказываться от кофеинов и повышать фильтрацию информационного контента перед сном. Перед сном лучше отказаться от активных действий и успокоиться, например, заняться медитацией или послушать успокаивающую музыку. Рекомендуется ложиться спать до 23 часов по рекомендации врачей, но длительность сна зависит от каждого человека, необходимо главное проснуться отдохнувшим и полным энергии. У тех, кто высыпается, обычно больше энергии, это позволяет им вершить карьеру, оставаясь бодрыми и энергичными, а также развиваться и исполнять свои мечты, подытожила эксперт.