Эксперт назвала правила хорошего сна

Для того, чтобы спать крепко, нужно придерживаться регулярного режима, заниматься физической активностью, отказываться от кофеинов и повышать фильтрацию информационного контента перед сном. Перед сном лучше отказаться от активных действий и успокоиться, например, заняться медитацией или послушать успокаивающую музыку. Рекомендуется ложиться спать до 23 часов по рекомендации врачей, но длительность сна зависит от каждого человека, необходимо главное проснуться отдохнувшим и полным энергии. У тех, кто высыпается, обычно больше энергии, это позволяет им вершить карьеру, оставаясь бодрыми и энергичными, а также развиваться и исполнять свои мечты, подытожила эксперт.