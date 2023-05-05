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Экс-глава омской топливной компании предстанет перед судом за неуплату 57 млн налогов

5 мая 2023, 14:13
Фото: Город55
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Андрей Зырянов признал вину и добровольно погасил 35 млн недоимки.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Ювер и К» Андрея Зырянова завершено. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Выяснилось, что с января 2017 года по март 2020 года обвиняемый умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 57 млн рублей.

«Создав при реализации жидкого и газообразного топлива искусственный документооборот с подконтрольными ему и находящимися на упрощенной системе налогообложения фирмами, Андрей Зырянов представил в налоговый орган налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей к уплате за 2017–2019 годы» — уточнили в СКР.

Отметим, что в ходе 29 обысков в ООО «Ювер и К» и других организациях изъяли документы и электронные носители информации, а также деньги и ценные бумаги на общую сумму более 9,5 млн рублей. Также суд наложил арест на имущество предпринимателя и членов его семьи — автомобили стоимостью более 70 млн рублей.

Андрей Зырянов признал вину и добровольно погасил 35 млн недоимки. По итогу уголовное дело направили в Кировский районный суд Омска.

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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#Суд#Налоги#Неуплата#Неуплата налогов#Деньги#Предприниматель
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