Экс-глава омской топливной компании предстанет перед судом за неуплату 57 млн налогов

Отметим, что в ходе 29 обысков в ООО «Ювер и К» и других организациях изъяли документы и электронные носители информации, а также деньги и ценные бумаги на общую сумму более 9,5 млн рублей. Также суд наложил арест на имущество предпринимателя и членов его семьи — автомобили стоимостью более 70 млн рублей.