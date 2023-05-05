Дома из золота. В Омске за год взлетели цены на квартиры в новостройках

Конечно, никуда без повышения цен в сегменте элитных квартир. За год в самых дорогих новостройках стоимость одного «квадрата» составляет 139,3 тыс рублей (+ 28,7%). В прошлом году, к слову, элитная недвижимость дорожала намного быстрее. Рост за 12 месяцев тогда составил 43%. Есть динамика и в сегменте вторичной элитки. Цены выросли за год, по данным Омстата, почти на 29% и вышли на уровень 128,4 тыс рублей за квадратный метр.