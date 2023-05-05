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Дома из золота. В Омске за год взлетели цены на квартиры в новостройках

5 мая 2023, 06:02
Фото: Город55
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Квартиры в омских новостройках за год подорожали больше чем на 21%

Рост цен произошел и на вторичной рынке недвижимости.

Омскстат проанализировал цены на рынке жилья в Омской области. Согласно информации аналитиков, за год стоимость квартир в новостройках ощутимо выросла. Средняя цена за квадратный метр составляет чуть ли не 100 тыс рублей.

К концу первого квартала 2023 года, жилье в строящихся многоэтажках стоило 94,6 тыс рублей за один кв м. Данные Омскстата говорят о том, что цены на квартиры в новостройках поднялись на 21,3%. Подорожание жилья случилось на вторичном рынке. Так, стоимость квадратного метра стала больше на 16%. Теперь она равняется 82,5 тыс рублям.

Конечно, никуда без повышения цен в сегменте элитных квартир. За год в самых дорогих новостройках стоимость одного «квадрата» составляет 139,3 тыс рублей (+ 28,7%). В прошлом году, к слову, элитная недвижимость дорожала намного быстрее. Рост за 12 месяцев тогда составил 43%. Есть динамика и в сегменте вторичной элитки. Цены выросли за год, по данным Омстата, почти на 29% и вышли на уровень 128,4 тыс рублей за квадратный метр.

Ранее Город55 писал о доходах омичей с недвижимости. В списке регионов страны по доходности вложений в эту сферу Омская область заняла 16-е место. Аналитики оценивали статистику за последние пять лет.

Стало известно, какой доход омичи имеют от недвижимости за год
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#Алина Ясинская#Недвижимость#Новостройка#Цены на жилье#Стоимость квартир#Элитное жилье#Статистика#Экономика#Новости#Омск
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