Врач объяснила, почему не стоит хранить в холодильнике испорченную еду

Врач отметила, что важно следить за сроками годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени и выбрасывать продукты при ее обнаружении. Также не стоит долго хранить органические бытовые отходы, так как это может привести к неприятному запаху, размножению плесневых грибов и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности насекомых-переносчиков патогенных микроорганизмов. В свою очередь, плесневые грибы могут выделять микотоксины, которые наносят существенный вред здоровью человека.