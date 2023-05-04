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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Врач объяснила, почему не стоит хранить в холодильнике испорченную еду

4 мая 2023, 15:06
Врач-эксперт по эпидемиологии из лаборатории «ИНВИТРО» Дарья Тихонова предупредила о риске заражения кишечными инфекциями при хранении испорченной еды в холодильнике.

Это может привести к заболеваниям пищевой токсикоинфекцией (ПТИ), которые развиваются после употребления продуктов, зараженных патогенными микроорганизмами и их токсинами, пишет iz.ru.

Врач отметила, что важно следить за сроками годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени и выбрасывать продукты при ее обнаружении. Также не стоит долго хранить органические бытовые отходы, так как это может привести к неприятному запаху, размножению плесневых грибов и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности насекомых-переносчиков патогенных микроорганизмов. В свою очередь, плесневые грибы могут выделять микотоксины, которые наносят существенный вред здоровью человека.

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