Владимир Седельников получил право открыть гостиницу

Отметим, что единственным владельцем уставного капитала общества является известный бизнесмен Владимир Седельников, который вот уже 20 лет заседает в Законодательном собрании Омской области. Ему принадлежат также теплично-парниковый комбинат «Агрокультура», зарегистрированный по одному адресу с «Агро-Сервисом», и компания «Пульсар», чья специализация — аренда и управление собственной недвижимостью. Один из активов «Пульсара» — здание кинотеатра «Галактика».