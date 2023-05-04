Владимир Седельников получил право открыть гостиницу

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В ООО «Агро-Сервис», зарегистрированном в селе Дружино под Омском, произошли важные изменения. С 3 мая у этой фирмы, чья основная специализация — «выращивание овощей», появился еще один разрешенный вид экономической деятельности, «деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания». Теперь «Агро-Сервис» теоретически может открыть гостиницу.
Отметим, что единственным владельцем уставного капитала общества является известный бизнесмен Владимир Седельников, который вот уже 20 лет заседает в Законодательном собрании Омской области. Ему принадлежат также теплично-парниковый комбинат «Агрокультура», зарегистрированный по одному адресу с «Агро-Сервисом», и компания «Пульсар», чья специализация — аренда и управление собственной недвижимостью. Один из активов «Пульсара» — здание кинотеатра «Галактика».
В прошлом частью бизнес-империи Седельникова был агрохолдинг «Дружино», который обанкротился из-за долгов.