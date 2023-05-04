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Владимир Седельников получил право открыть гостиницу

4 мая 2023, 10:50
Фото: Город55
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Фирма депутата уже имеет разрешение на соответствующий «вид экономической деятельности».

В ООО «Агро-Сервис», зарегистрированном в селе Дружино под Омском, произошли важные изменения. С 3 мая у этой фирмы, чья основная специализация — «выращивание овощей», появился еще один разрешенный вид экономической деятельности, «деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания». Теперь «Агро-Сервис» теоретически может открыть гостиницу.

Отметим, что единственным владельцем уставного капитала общества является известный бизнесмен Владимир Седельников, который вот уже 20 лет заседает в Законодательном собрании Омской области. Ему принадлежат также теплично-парниковый комбинат «Агрокультура», зарегистрированный по одному адресу с «Агро-Сервисом», и компания «Пульсар», чья специализация — аренда и управление собственной недвижимостью. Один из активов «Пульсара» — здание кинотеатра «Галактика».

В прошлом частью бизнес-империи Седельникова был агрохолдинг «Дружино», который обанкротился из-за долгов.

 

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#Николай Эйхвальд#Гостиницы#Бизнес#Новости#Владимир Седельников
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