В омском дептрансе рассказали пути объезда улицы Тюменской

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В омском дептрансе предложили пути объезда ул. Тюменской, которую закрыли для движения авто из-за треснувшего асфальта.
«Разрушения, которые получены этим участком улицы Тюменская, безусловно, угрожают безопасности дорожного движения, поэтому специалистами было принято решение о полном закрытии движения транспорта на этом участке с сегодняшнего дня до завершения производства работ», — прокомментировал Вадим Кормилец.
Омичам озвучили два альтернативных маршрута от этого узла на Фрунзенский мост:
Второй вариант обеспечит выезд в центр города. У водителей будет возможность прямого выезда на ул. Гагарина через ул. Карла Либкнехта. Отметим, что здесь закрытие ул. Тюменской не повлияет на движение.
Если обстановка на дороге усложнится, то сотрудники ГАИ начнут регулировать движение.
Напомним, что сегодня мэр Шелест в своем телеграм-канале сообщил о перекрытии ул. Тюменской. Ограничение ввели в час дня. Трещины возможно появились из-за 2-х источников холодной воды, проходящих под дорогой.