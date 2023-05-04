В Омске за нападение на ребенка педофилу грозит до 20 лет колонии

Известно, что обвиняемого не единожды привлекали к уголовной ответственности за грабежи и насилие сексуального характера. Пока что задержанный находится в СИЗО. Вину он не признал, но собранные следствием доказательства говорят о его причастности к преступлению. Поэтому уголовное дело ведомство скоро отдаст на рассмотрение в суд.

Обвиняемому в случае признания его виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.