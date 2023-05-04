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В Омске за нападение на ребенка педофилу грозит до 20 лет колонии

4 мая 2023, 03:48
Фото: Город55
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В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.

Сотрудники регионального следкома завершили расследование дела в отношении 41-летнего рецидивиста. Жителя Амурского поселка обвиняют по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ. По данным следствия, он напал на девятилетнюю девочку.

Это случилось прошлой осенью в октябре на улице 33-я Северная. Рядом с торговым центром «Ермак» прямо на улице мужчина надругался над ребенком, понимая, что жертва беспомощна. Девочка убежала, а злоумышленника задержали неравнодушные прохожие.

«Свои действия фигурант объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение в момент совершения противоправного деяния», — рассказали после допроса в отделе полиции.

Известно, что обвиняемого не единожды привлекали к уголовной ответственности за грабежи и насилие сексуального характера. Пока что задержанный находится в СИЗО. Вину он не признал, но собранные следствием доказательства говорят о его причастности к преступлению. Поэтому уголовное дело ведомство скоро отдаст на рассмотрение в суд.
Обвиняемому в случае признания его виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал о педофиле, который работал учителем истории. Он получил 16 лет колонии за развратные и насильственные действия сексуального характера, а также за распространение детского порно и насилие в отношении силовиков.

Педофил из Омска оказался бывшим учителем истории с развратным прошлым
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Педофил#Педофилия#Происшествия#Общество#Дети#Новости#Омск
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