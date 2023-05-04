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В Омске портовые причалы на 9-й Ленинской за 8 млн рублей купил их нынешний арендатор

4 мая 2023, 11:54
Фото: Город55
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Общая площадь объектов составляет 20,3 тысячи квадратных метров.

В Омске определился новый владелец трех причальных стенок, расположенных в Ленинском округе на улице 9-я Ленинская.

Объекты, общая площадь которых составляет 20,3 тысячи кв. м, продавали единым лотом по начальной цене в 7,32 млн рублей. Сооружения новый собственник сможет использовать для обслуживания пассажиров и другого транспорта, погрузки, перевозки и хранения товаров. Состояние причалов, как следует из кадастровых документов, удовлетворительное. Самый старый из них построили в 1961 году и его износ составляет 56%.

С 2018 года причальные стенки находились в аренде у АО «Омский речной порт». Договор с акционерным обществом заключили на пять лет и его срок действия как раз истекает в июне 2023 года.

На торги заявились три претендента — ПАО «Иртышское пароходство», ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и АО «Омский речной порт». В итоге именно «Речной порт» предложил наибольшую цену за продаваемое имущество и стал победителем аукциона. Три причальные стенки достались акционерному обществу за 8 млн и 1 рубль.

Отметим, что руководителем двух ПАО — «Иртышское пароходство» и «Обь-Иртышское речное пароходство» — является гендиректор ООО «Межрегионфлот» Евгений Кормышов. «Омским речным портом» с 2019 года руководит Сергей Сандулов.

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#Юлия Истомина#Омский речной порт#Причал#Причальные стенки#Торги#Аукцион#Продажа#Бизнес#Город#Новости#Омск
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