В Омске портовые причалы на 9-й Ленинской за 8 млн рублей купил их нынешний арендатор

Объекты, общая площадь которых составляет 20,3 тысячи кв. м, продавали единым лотом по начальной цене в 7,32 млн рублей. Сооружения новый собственник сможет использовать для обслуживания пассажиров и другого транспорта, погрузки, перевозки и хранения товаров. Состояние причалов, как следует из кадастровых документов, удовлетворительное. Самый старый из них построили в 1961 году и его износ составляет 56%.