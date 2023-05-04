У фермера из Омской области нашли червей в позвоночнике

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
С крайне редким случаем столкнулись врачи и ученые Центра Илизарова. 60-летнему пациенту специалисты поставили диагноз — эхинококкоз позвоночника. Житель Омской области жаловался врачам на слабость в ногах, потерю чувствительности в нижней части тела и слабую подвижность грудного отдела. Более того, на спине мужчины появилось новообразование.
После компьютерной и магнитно-резонансной томографии медики увидели, что в грудном отделе позвоночника образовался абсцесс с гноем и стеноз позвоночного канала. Чтобы взять биопсию, нейрохирургам нужно было удалить часть позвонка в верхнем районе грудного отдела. После хирургического вмешательства специалисты провели световую микроскопию и обнаружили нити гельминтов.
«Эхинококкоз — длительное хроническое заболевание, которое развивается при паразитировании у человека личиночных (пузырных) стадий ленточных червей рода Echinococcus (эхинококка)», — пояснили в пресс-службе Центра Илизарова.
Паразиты могут в зависимости от локализации поражать печень, легкие, головной мозг. На сердце и другие органы они влияют реже. По итогу органы и ткани начинает медленно сдавливать, организм получает отравление. Медики отмечают, что зараженный может получить анафилактический шок, если произойдет разрыв эхинококковой кисты. Мужчина признал, что мог легко заразиться, так как живет в сельской местности и занимается животноводством.
Лечением жителя Омской области занялись также представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. По этому случаю врачи, ученые Кургана и Санкт-Петербурга хотят написать научную работу. Известно, по данным ВОЗ, во всем мире эхинококкозом заражены более 1 миллиона человек.