У фермера из Омской области нашли червей в позвоночнике

Паразиты могут в зависимости от локализации поражать печень, легкие, головной мозг. На сердце и другие органы они влияют реже. По итогу органы и ткани начинает медленно сдавливать, организм получает отравление. Медики отмечают, что зараженный может получить анафилактический шок, если произойдет разрыв эхинококковой кисты. Мужчина признал, что мог легко заразиться, так как живет в сельской местности и занимается животноводством.