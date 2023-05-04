«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» снова сменило куратора. Как следует из постановления городской администрации, ЦКГС теперь подчинен департаменту имущественных отношений, которым руководит вице-мэр Дмитрий Махиня.
ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавнего времени ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. В феврале текущего года непосредственным куратором деятельности Сокина стал первый вице-мэр Омска и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили Махине.
Напомним: официально декларируемое предназначение «Центра компетенций» — «содействие в формировании комфортной городской среды, путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения».