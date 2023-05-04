Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Изображение материала

«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине

4 мая 2023, 06:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Раньше работу этого бюджетного учреждения курировал Евгений Фомин.

Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» снова сменило куратора. Как следует из постановления городской администрации, ЦКГС теперь подчинен департаменту имущественных отношений, которым руководит вице-мэр Дмитрий Махиня.

ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавнего времени ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. В феврале текущего года непосредственным куратором деятельности Сокина стал первый вице-мэр Омска и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили Махине.

Напомним: официально декларируемое предназначение «Центра компетенций» — «содействие в формировании комфортной городской среды, путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения».

 

Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#ЦКГС#Город#Новости#Алексей Сокин
Подпишитесь
Куда сходить и на что посмотреть. В Омске открыли интерактивную карту ко Дню Победы
Сегодня, 02:47
Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут строительство детсадов
Вчера, 12:40
Кверху брюхом. В Омской области случился массовый замор рыбы
Сегодня, 03:12
Омский Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке дифтерии
Сегодня, 04:50
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
Омский депимущества выиграл суд у МВК «Моя история» и фонда Полежаева
Вчера, 13:29