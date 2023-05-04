«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине

ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавнего времени ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. В феврале текущего года непосредственным куратором деятельности Сокина стал первый вице-мэр Омска и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили Махине.