Сотрудница хлебозавода в Подмосковье погибла под винтом тестомесильного корыта

При осмотре корыта сотрудниками хлебозавода было обнаружено тело женщины на дне с зажатым ее винтом. Предварительно известно, что погибшая могла нарушить правила техники безопасности, моющи тестомеситель с включенным двигателем и зацепившись за винт.