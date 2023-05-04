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Сотрудница хлебозавода в Подмосковье погибла под винтом тестомесильного корыта

4 мая 2023, 17:56
По информации издания «МК», сотрудница хлебозавода в Клину, Подмосковье, погибла в результате несчастного случая с тестомесильным корытом. 56-летняя женщина мыла корыто, наполняя ведро в другом цеху, когда произошел инцидент.

Одна из ее коллег заметила, что она не приходит за водой, и обнаружила ногу погибшей, торчащую из тестомесителя, пишет Общественная служба новостей.

При осмотре корыта сотрудниками хлебозавода было обнаружено тело женщины на дне с зажатым ее винтом. Предварительно известно, что погибшая могла нарушить правила техники безопасности, моющи тестомеситель с включенным двигателем и зацепившись за винт.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Отмечается, что у погибшей остались супруг и дочери.

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