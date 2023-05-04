Сотрудница хлебозавода в Подмосковье погибла под винтом тестомесильного корыта

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Одна из ее коллег заметила, что она не приходит за водой, и обнаружила ногу погибшей, торчащую из тестомесителя, пишет Общественная служба новостей.
При осмотре корыта сотрудниками хлебозавода было обнаружено тело женщины на дне с зажатым ее винтом. Предварительно известно, что погибшая могла нарушить правила техники безопасности, моющи тестомеситель с включенным двигателем и зацепившись за винт.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Отмечается, что у погибшей остались супруг и дочери.