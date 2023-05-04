В сутки можно законно ловить не больше десяти кг щуки и не больше этого объема леща, а также язя. Максимальный улов судака по закону должен доставлять пять кг в сутки. При этом общая суточная норма должна быть на уровне не больше десяти кг. Для остальных видов рыб ограничений по улову не введено.