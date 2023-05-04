Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На время нереста в Омской области запрещается ловить рыбу. Ограничение накладывается на все водоемы регионы. Однако заниматься рыбалкой все-таки можно, но только с берега на донную или поплавочную удочки. Разрешается пользоваться и спиннингом, но брать крючков следует не больше двух штук.
В региональном минприроды рассказали, когда и где действует соответствующий запрет:
В сутки можно законно ловить не больше десяти кг щуки и не больше этого объема леща, а также язя. Максимальный улов судака по закону должен доставлять пять кг в сутки. При этом общая суточная норма должна быть на уровне не больше десяти кг. Для остальных видов рыб ограничений по улову не введено.
Есть также правила по размеру рыб. Норма для щуки — 30 см, для судака — 33 см, для леща — 26 см, для язя — 25 см. Если улов оказался больше по длине, то рыбаку нужно вернуть его в водоем. Представители министерства напомнили, что рыбачить на сибирского осетра, стерлядь, нельму в Омской области категорически запрещено.
Ранее Город55 писал о заморе рыб в Тюкалинском районе. Местные жители прислали видео с одного из водоемов деревни Красный Шар.