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Школьник в Сочи нанес ножевое ранение сверстнику после незначительного конфликта

4 мая 2023, 17:51
Подросток в Сочи нанес ножевое ранение сверстнику, после чего скрылся с места происшествия, сообщает «360». По словам свидетелей, причиной нападения стало непреднамеренное задевание жертвой подростка, когда тот проходил мимо.

После инцидента, нападавший обратился в медкабинет, пишет Общественная служба новостей.

Удивительно, но, по словам свидетелей, агрессивное поведение школьника не характерно для него. По данным «Кубанских новостей», со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, местонахождение подростка было установлено правоохранительными органами. В настоящее время с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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