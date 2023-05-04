Школьник в Сочи нанес ножевое ранение сверстнику после незначительного конфликта

Удивительно, но, по словам свидетелей, агрессивное поведение школьника не характерно для него. По данным «Кубанских новостей», со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, местонахождение подростка было установлено правоохранительными органами. В настоящее время с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.