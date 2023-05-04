Школьник в Сочи нанес ножевое ранение сверстнику после незначительного конфликта

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
После инцидента, нападавший обратился в медкабинет, пишет Общественная служба новостей.
Удивительно, но, по словам свидетелей, агрессивное поведение школьника не характерно для него. По данным «Кубанских новостей», со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, местонахождение подростка было установлено правоохранительными органами. В настоящее время с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.