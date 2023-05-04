Решил поэкспериментировать. Пьяный омич обнажился возле школы

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Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:04
Управление МВД России по Омской области сообщает, что из школы и колледжа, которые расположены на улице Добролюбова, поступил звонок с жалобами на обнаженного мужчину.
Делов том, что мужчина начал раздеваться прямо на глазах у прохожих. После чего сотрудники уголовного розыска задержали его на месте.
Оказалось, что это был 47-летний житель Ленинского округа. Он объяснил, что его неприличные действия связаны с алкогольным опьянением. Также он рассказал, что до случившегося он поссорился с супругой и пошел на улицу. А таким поступков он решил привлечь женское внимание.
«В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка. Ранее гражданин не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности», — уточнили в полиции.