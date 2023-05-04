Решил поэкспериментировать. Пьяный омич обнажился возле школы

Оказалось, что это был 47-летний житель Ленинского округа. Он объяснил, что его неприличные действия связаны с алкогольным опьянением. Также он рассказал, что до случившегося он поссорился с супругой и пошел на улицу. А таким поступков он решил привлечь женское внимание.