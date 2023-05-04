Перекрытие улиц к 9 мая, закрытие сезона охоты и 30 градусная жара. Омск за день

В мэрии Омска сообщили, что в связи с подготовкой праздничных мероприятий к 78-й годовщине Победы в ВОВ на ряде улиц и площадей ограничат движение транспорта.

6 мая перекроют ул. Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, Банковский переулок на участке от ул. Певцова до Соборной площади, ул. Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до ул. Красина и ул. Тарская на участке от ул. Ленина до ул. Красина. Кроме того, с 20:00 до 24:00 перекроют ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина и Герцена, а также площадь Победы. 9 мая проезд ограничат на участках ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина, Ивана Алексеева, Тарская и Герцена, а также Соборная площадь и Банковский переулок. Также перекроют ул. Маршала Жукова от 10 лет Октября до Лермонтова и ул. Партизанскую на участке от ул. Спартаковская до «Омской крепости».