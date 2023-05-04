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Перекрытие улиц к 9 мая, закрытие сезона охоты и 30 градусная жара. Омск за день

4 мая 2023, 13:55
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске перекроют центральные улицы в преддверии 9 мая

В мэрии Омска сообщили, что в связи с подготовкой праздничных мероприятий к 78-й годовщине Победы в ВОВ на ряде улиц и площадей ограничат движение транспорта.
6 мая перекроют ул. Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, Банковский переулок на участке от ул. Певцова до Соборной площади, ул. Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до ул. Красина и ул. Тарская на участке от ул. Ленина до ул. Красина. Кроме того, с 20:00 до 24:00 перекроют ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина и Герцена, а также площадь Победы. 9 мая проезд ограничат на участках ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина, Ивана Алексеева, Тарская и Герцена, а также Соборная площадь и Банковский переулок. Также перекроют ул. Маршала Жукова от 10 лет Октября до Лермонтова и ул. Партизанскую на участке от ул. Спартаковская до «Омской крепости».

 

Омичам рассказали, какие улицы перекроют 9 мая
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Новость №2. В Омске завершился сезон охоты на пернатую дичь

В Омской области завершился сезон охоты на вальдшнепа на вечерней тяге, токующих самцов глухаря и тетерева, а также гусей и селезней уток из укрытия с чучелами, профилями и (или) манком. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области уточняет, что сезон завершился в следующих районах: Азовском немецком национальном, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом муниципальных районах Омской области. Однако еще в нескольких муниципальных районах Омской области продолжается охота на пернатую дичь до 10 мая. А также до 15 мая продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток на территории всех охотничьих угодий региона.

Омичей предупредили о завершении сезона охоты на пернатую дичь
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Новость №3. 9 мая в Омске прогнозируют 30 градусную жару

На майских выходных в регионе будет тепло и солнечно. Синоптики Обь-Иртышского УГМС уточнили, что начиная с сегодняшнего дня в Омскую область идет мощная волна тепла. Отметим, что осадков в дни не ожидается. Завтра, 5 мая, температура ночью составит + 8 градусов, однако уже днем столбики термометров будут показывать + 24 градуса. В субботу, 6 мая, воздух прогреется до + 25 градусов. А вот в воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют + 28 градусов. В День Победы, 9 мая, температура ночью составит + 13 градусов, а в дневное время жара — + 27 градусов.

Омичам пообещали потепление до + 30 градусов на День Победы
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