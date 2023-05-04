Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей

Ранее здание площадью 1500 кв. м на пересечении улиц Чкалова и Стачечной принадлежало омскому ресторатору Михаилу Курцаеву. Однако в ноябре прошлого года недострой приобрел бизнесмен Святослав Капустин, известный как собственник строительного бизнеса и совладелец РИА «Омск-Информ». Видимо, теперь Капустин подыскивает нового покупателя для четырехэтажного здания и уже за большую цену, так как в мае 2022-го стоимость долгостроя была на 11 млн рублей меньше.