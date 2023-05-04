Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В центре Омска, недалеко от остановки «Дружный мир» и медцентров «Ультрамед» и «Евромед», продается четырехэтажное здание, которое не могут достроить около 20 лет.
Долгострой на улице Чкалова, 27 пытаются реализовать за 144 млн рублей. Использовать его разрешается под медицинский или офисный центры. Если верить объявлению, ввести четырехэтажное здание в эксплуатацию собираются в третьем квартале 2023 года.
«Эксклюзивный объект в центре города с дизайном экстерьера от одной из ведущих архитектурных мастерских с вводом в эксплуатацию в 3 квартале 2023 года! Отдельно стоящее здание находится вблизи от центральной магистрали проспекта К. Маркса», — говорится в объявлении.
Ранее здание площадью 1500 кв. м на пересечении улиц Чкалова и Стачечной принадлежало омскому ресторатору Михаилу Курцаеву. Однако в ноябре прошлого года недострой приобрел бизнесмен Святослав Капустин, известный как собственник строительного бизнеса и совладелец РИА «Омск-Информ». Видимо, теперь Капустин подыскивает нового покупателя для четырехэтажного здания и уже за большую цену, так как в мае 2022-го стоимость долгостроя была на 11 млн рублей меньше.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о строительстве комплекса апартаментов на улице Чкалова. Проектную документацию одобрили еще в марте. Техническим заказчиком выступает ООО «Омскстройгруппинвест», где гендиректор — бывший депутат Омского горсовета Владимир Гаврилов.