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Омичей предупредили о завершении сезона охоты на пернатую дичь

4 мая 2023, 12:25
Фото: Город55
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До 10 мая продолжается охота на пернатую дичь в некоторых районах.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщает, что в регионе завершился сезон охоты на вальдшнепа на вечерней тяге, токующих самцов глухаря и тетерева, а также гусей и селезней уток из укрытия с чучелами, профилями и (или) манком. Это касается следующих районов:

  • Азовском немецком национальном;
  • Горьковском;
  • Исилькульском;
  • Калачинском;
  • Кормиловском;
  • Любинском;
  • Марьяновском;
  • Москаленском;
  • Называевском;
  • Нижнеомском;
  • Оконешниковском;
  • Омском;
  • Саргатском;
  • Таврическом муниципальных районах Омской области.

Однако еще до 10 мая продолжается охота на пернатую дичь в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области.

И до 15 мая продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток на территории всех охотничьих угодий региона.

«Сведения о добыче пернатой дичи необходимо направить до 24 мая 2023 года включительно», — уточнили в ведомстве.
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#Сезон охоты#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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