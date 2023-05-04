Омичей предупредили о завершении сезона охоты на пернатую дичь

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщает, что в регионе завершился сезон охоты на вальдшнепа на вечерней тяге, токующих самцов глухаря и тетерева, а также гусей и селезней уток из укрытия с чучелами, профилями и (или) манком. Это касается следующих районов:
Однако еще до 10 мая продолжается охота на пернатую дичь в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области.
И до 15 мая продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток на территории всех охотничьих угодий региона.
«Сведения о добыче пернатой дичи необходимо направить до 24 мая 2023 года включительно», — уточнили в ведомстве.