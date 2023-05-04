Омичей предупредили о завершении сезона охоты на пернатую дичь

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщает, что в регионе завершился сезон охоты на вальдшнепа на вечерней тяге, токующих самцов глухаря и тетерева, а также гусей и селезней уток из укрытия с чучелами, профилями и (или) манком. Это касается следующих районов: