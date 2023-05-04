Кверху брюхом. В Омской области случился массовый замор рыбы

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Местные жители забили тревогу, опубликовав жалобу в социальные сети. В паблике «Типичный Омск» к посту также прикрепили видеоролик для наглядности. По нему видно, что поверхность водоема ближе к берегу сплошь и рядом покрыта мертвой рыбой.
«Замор произошел. Вот так вот. Зато на тягу местным не дают рыбачить. Штрафы 500 рублей за одного карасика, а тут померло на миллионы», — прокомментировал страшное зрелище один из рыбаков на видео.
Та же участь постигла обителей водоема в Исилькульском районе в конце апреля. Тогда погибло несколько сотен карасей. В региональном минприроды же объясняют, что замор происходит в Омской области из-за мелководности. И, как правило, после ледостава в водоеме остается совсем небольшой слой растворенного кислорода, объясняют специалисты.