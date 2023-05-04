Кверху брюхом. В Омской области случился массовый замор рыбы

Та же участь постигла обителей водоема в Исилькульском районе в конце апреля. Тогда погибло несколько сотен карасей. В региональном минприроды же объясняют, что замор происходит в Омской области из-за мелководности. И, как правило, после ледостава в водоеме остается совсем небольшой слой растворенного кислорода, объясняют специалисты.

