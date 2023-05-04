Голова и руки. В Омске в пожаре в многоэтажке серьезно обгорел 34-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В Омске эксперты и силовики разбираются во всех причинах пожара в многоэтажке на улице 3-я Любинская, где серьезно пострадал 34-летний мужчина.
«Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило на пульт дежурного во вторник, 2 мая, около 23:03», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Спасатели справились с возгоранием, но в квартире нашли обгоревшего мужчину. В одну из городских больниц увезли хозяина квартиры. Там у мужчины диагностировали ожоги второй степени головы, рук и верхних дыхательных путей.
Предварительно появилась версия, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, однако точные причины будут названы только после проведения пожарно-технической экспертизы.