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Голова и руки. В Омске в пожаре в многоэтажке серьезно обгорел 34-летний мужчина

4 мая 2023, 04:45
Фото: 1MI
Пострадавшего увезли в больницу с серьезными ожогами

В Омске во время пожара едва не сгорел 34-летний мужчина

В качестве предварительной причины пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнем.

В Омске эксперты и силовики разбираются во всех причинах пожара в многоэтажке на улице 3-я Любинская, где серьезно пострадал 34-летний мужчина.

«Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило на пульт дежурного во вторник, 2 мая, около 23:03», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Спасатели справились с возгоранием, но в квартире нашли обгоревшего мужчину. В одну из городских больниц увезли хозяина квартиры. Там у мужчины диагностировали ожоги второй степени головы, рук и верхних дыхательных путей.

Предварительно появилась версия, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, однако точные причины будут названы только после проведения пожарно-технической экспертизы.

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#Василий Попов#Пожары#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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