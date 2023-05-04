Галина Кипервар продала свою фирму бывшему конезаводчику

«Регион» специализируется на оптовой торговле. Галина Кипервар была его единственным бенефициаром с 2015 года, а до этого уставным капиталом общества распоряжался Андрей Кипервар — депутат Законодательного собрания Омской области, которого сейчас судят за неуплату налогов. Он был и собственником, и директором «Региона».