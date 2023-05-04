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Галина Кипервар продала свою фирму бывшему конезаводчику

4 мая 2023, 09:09
Фото: 1MI
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Теперь компанией «Регион» владеет Игорь Иванов.

У общества с ограниченной ответственностью «Регион», зарегистрированного в Омске, сменился учредитель. Еще недавно уставной капитал фирмы, включавший 2,2 млн рублей, принадлежал Галине Кипервар. С 3 мая его единственный владелец — Игорь Иванов. Интересно, что в прошлом этот бизнесмен был директором ЗАО «Конно-спортивный клуб „Звезда“», закрытого в 2014 году.

«Регион» специализируется на оптовой торговле. Галина Кипервар была его единственным бенефициаром с 2015 года, а до этого уставным капиталом общества распоряжался Андрей Кипервар — депутат Законодательного собрания Омской области, которого сейчас судят за неуплату налогов. Он был и собственником, и директором «Региона».

На данный момент Галина Кипервар не связана с какими-либо бизнес-активами. До 2020 года ей принадлежали 29,59% ОАО «Автомобильная колонна 1251», которое сейчас проходит процедуру ликвидации (Андрею Кипервару некоторое время принадлежали 5,65% этой фирмы).

 

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#Николай Эйхвальд#Кипервары#Бизнес#Новости
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