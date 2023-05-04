Физиотерапия плесенью. Омичи пожаловались на состояние детской поликлиники

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В социальных сетях появилась жалоба на состояние детской городской поликлиники № 4, которая находится по улице Мельничная. По словам родителей маленьких пациентов, детям с заболеваниями органов дыхания и другими хроническими болезнями приходится лечиться в ужасных условиях.
К посту в паблике «Омск ВК» были прикреплены фотографии кабинета физиолечения. Судя по снимкам, на потолке и стенах помещения образовались водяные потеки. Как сообщают обеспокоенные омичи, в кабинете очень сыро, из-за чего образовалась плесень. Автор попросил министерство здравоохранения региона обратить внимание на проблему и помочь в ее решении. Официальных комментариев от региональных ведомств пока не последовало.
Ранее Город55 писал о протекающей крыше в детском саду № 377. Из-за проблем с кровлей воспитанников одной из групп расформировывают по другим. Работники садика вооружились ведрами и тряпками, чтобы как-то оставаться на плаву.