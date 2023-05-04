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Физиотерапия плесенью. Омичи пожаловались на состояние детской поликлиники

4 мая 2023, 08:19
Фото: Город55
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Омичи показали плесень в кабинете физиолечения детской больницы

Родители просят профильное ведомство решить эту проблему.

В социальных сетях появилась жалоба на состояние детской городской поликлиники № 4, которая находится по улице Мельничная. По словам родителей маленьких пациентов, детям с заболеваниями органов дыхания и другими хроническими болезнями приходится лечиться в ужасных условиях.

Фото: Скриншот с паблика "Омск ВК"

К посту в паблике «Омск ВК» были прикреплены фотографии кабинета физиолечения. Судя по снимкам, на потолке и стенах помещения образовались водяные потеки. Как сообщают обеспокоенные омичи, в кабинете очень сыро, из-за чего образовалась плесень. Автор попросил министерство здравоохранения региона обратить внимание на проблему и помочь в ее решении. Официальных комментариев от региональных ведомств пока не последовало.

Ранее Город55 писал о протекающей крыше в детском саду № 377. Из-за проблем с кровлей воспитанников одной из групп расформировывают по другим. Работники садика вооружились ведрами и тряпками, чтобы как-то оставаться на плаву.

Ведра, тряпки и поплывший потолок. В еще одном омском садике протекает крыша
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#Алина Ясинская#Детская поликлиника#Детская больница#Плесень#Сырость#Жалоба#Общество#Дети#Жалобы#Здоровье#Новости#Омск
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