Физиотерапия плесенью. Омичи пожаловались на состояние детской поликлиники

К посту в паблике «Омск ВК» были прикреплены фотографии кабинета физиолечения. Судя по снимкам, на потолке и стенах помещения образовались водяные потеки. Как сообщают обеспокоенные омичи, в кабинете очень сыро, из-за чего образовалась плесень. Автор попросил министерство здравоохранения региона обратить внимание на проблему и помочь в ее решении. Официальных комментариев от региональных ведомств пока не последовало.