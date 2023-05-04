Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:35
В Куйбышевском районном суде г. Омска вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-заместителя начальника отдела полиции № 5 по г. Омску. В региональном следкоме сообщили, что мужчину обвиняли в совершении нескольких преступлений — покушении на мошенничество в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе судебного разбирательства установили, что с мая 2018-го по октябрь 2020 года начальник отделения полиции (впоследствии он занимал должность замначальника отдела полиции) пообещал знакомому предпринимателю, пострадавшему от действий недобросовестных компаньонов, что за 3 млн рублей сможет привлечь их к уголовной ответственности. На самом деле делать он ничего не планировал, а деньги потратил на свои нужды.
Еще 500 тысяч рублей полицейский получил в декабре 2021 года. Бизнесмен вручил их за «способствование в непривлечении к уголовной ответственности за сбыт немаркированных табачных изделий». После получения денег полицейского задержали сотрудники УМВД совместно с УФСБ.
Свою вину мужчина, которого впоследствии уволили из органов внутренних дел, не признал. Суд же отправил бывшего полицейского в исправительную колонию общего режима на 7 лет и обязал выплатить штраф на сумму 750 тысяч рублей.
«Суд лишил его специального звания „подполковник полиции“ и права в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функции представителя власти», — уточнили в пресс-службе омской прокуратуры.
Отметим, что судебное решение пока не вступило в силу.