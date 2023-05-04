Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество

В ходе судебного разбирательства установили, что с мая 2018-го по октябрь 2020 года начальник отделения полиции (впоследствии он занимал должность замначальника отдела полиции) пообещал знакомому предпринимателю, пострадавшему от действий недобросовестных компаньонов, что за 3 млн рублей сможет привлечь их к уголовной ответственности. На самом деле делать он ничего не планировал, а деньги потратил на свои нужды.