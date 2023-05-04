Безопасность превыше всего. В Омской области ввели запрет на полеты беспилотников

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что оперштаб с сегодняшнего дня вводит в регионе запрет на использование беспилотников.
Отметим, что запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели по поручению врио губернатора Виталия Хоценко.
«Решение принято в целях усиления общественного порядка и обеспечения безопасности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей», — отметили в пресс-службе.
Однако использовать БПЛА все же можно, но только в исключительных случаях. Например, если это необходимо для выполнения полномочий, которые возложены на органы власти или организации. Но только при условии, что выданы соответствующие разрешения.
За реализацию запрета будут отвечать правоохранительные органы и силовые структуры региона. А контролировать все это будут органы местного самоуправления.