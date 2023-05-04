Алексей Сокин прокомментировал возможность переноса «Флоры» на «Зеленый остров»

Сегодня в Омске прошло заседание круглого стола, посвященного проблемам Выставочного сквера. На нем зашла речь в том числе о выставке «Флора», которая проводится в Омске каждое лето. В Выставочном сквере места для этой выставки явно не хватает, к тому же в текущем году павильоны, традиционно использовавшиеся УДХБ, передадут Литературному музею имени Достоевского. В связи с этим прозвучало предложение перенести «Флору» на новое место — например, в парк «Зеленый остров».