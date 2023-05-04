Алексей Сокин прокомментировал возможность переноса «Флоры» на «Зеленый остров»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Сегодня в Омске прошло заседание круглого стола, посвященного проблемам Выставочного сквера. На нем зашла речь в том числе о выставке «Флора», которая проводится в Омске каждое лето. В Выставочном сквере места для этой выставки явно не хватает, к тому же в текущем году павильоны, традиционно использовавшиеся УДХБ, передадут Литературному музею имени Достоевского. В связи с этим прозвучало предложение перенести «Флору» на новое место — например, в парк «Зеленый остров».
Мы позвонили директору «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексею Сокину, чтобы узнать, как он оценивает эту инициативу. Сокин, по его словам, считает вариант вполне рабочим.
— В центре города действительно плотность очень высокая, — констатировал директор ЦКГС. — Есть проблемы с парковками, с общественным транспортом. К тому же оформлять красоту и видеть, как она чуть ли не в ближайшие часы затаптывается, — это, конечно, неправильно. А «Зеленый остров» — удобное место. К августу будет отремонтирована входная группа, в парке есть достаточно большая резервная площадь, на которой можно поставить объекты «Флоры».
Сокин отметил, что «Зеленый остров» — не единственный вариант. Как потенциальное место для «Флоры» можно рассмотреть и территорию в границах улиц Красный Путь и Березовая — в районе сада имени Гензе и лебединого озера.
— Но на Березовой инфраструктуры нет, — уточнил Сокин, — а на «Зеленом острове» инфраструктура есть — и по парковочным местам, и по точкам подключения к электричеству и водопроводу.
В любом случае пока этот разговор носит абсолютно теоретический характер: принимать решение о месте проведения «Флоры» будет городская администрация.