Взрыв газа произошел в жилом доме в Саратовской области, есть пострадавшие

Экстренные службы сработали оперативно, и благодаря им удалось избежать жертв и серьезных разрушений, пишет ФедералПресс. Пожар возник после взрыва на пятом этаже дома № 40А на улице Полтавской. Всего из здания были эвакуированы 35 человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, при этом несущие конструкции здания не пострадали. Семь пожарных расчетов принимали участие в тушении огня. Причина взрыва устанавливается.