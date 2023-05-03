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Взрыв газа произошел в жилом доме в Саратовской области, есть пострадавшие

3 мая 2023, 07:52
Здание в Саратовской области пострадало от газового взрыва, который произошел ранним утром. Несколько людей получили ожоги и были доставлены в медицинское учреждение, где оцениваются их состояния как крайне тяжелые.

Экстренные службы сработали оперативно, и благодаря им удалось избежать жертв и серьезных разрушений, пишет ФедералПресс. Пожар возник после взрыва на пятом этаже дома № 40А на улице Полтавской. Всего из здания были эвакуированы 35 человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, при этом несущие конструкции здания не пострадали. Семь пожарных расчетов принимали участие в тушении огня. Причина взрыва устанавливается.

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